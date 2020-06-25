Ситуация с коронавирусом в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате напряженная, но управляемая, заявил в четверг руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.

«Ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией в Алматы, напряженная, но управляемая. В Алматы проводится большая работа по оказанию медицинской помощи, как в стационарах, так и на уровне поликлиник. Только за прошедшую неделю увеличилось количество госпитализаций и вызовов на службу скорой медицинской помощи практически в два раза. Нами регулярно проводится анализ заболеваемости. Мы отмечаем, что наиболее часто заражаются лица молодого возраста 20-29 лет, на их долю приходится порядка 35% зараженных, лица старше 60 лет заражаются в четыре раза реже — в 9% случаев», — сказал Надыров на брифинге.

Он отметил, что в динамике отмечается увеличение числа пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением болезни. По словам Надырова, увеличение числа тяжелобольных обусловлено ростом количества пациентов с сопутствующими заболеваниями.

В Казахстане подтверждено более 19,2 тысячи случаев коронавируса, более 11,8 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 136 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 12,6 тысячи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.