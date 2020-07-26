Власти Алжира на 15 дней продлили действие комендантского часа и ряда карантинных ограничений в 29 провинциях из 48 из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Абдельазиза Джерада.

В частности, было решено продлить комендантский час с 20.00 до 05.00. Жители 29 вилайетов, в числе которых столичная провинция Алжир, должны в это время оставаться дома. Также на 15 дней власти решили продлить действие запрета на дорожное движение, в том числе передвижение частного транспорта на территорию этих провинций и в обратном направлении. Однако алжирцам будет разрешено совершать пассажирские перевозки и перевозить грузы.

«После консультаций с комитетом по науке и органами здравоохранения и оценки санитарной ситуации по всей территории страны премьер-министр Абдельазиз Джерад с согласия президента республики решил продлить принятые меры… в рамках механизма предотвращения и борьбы с распространением коронавируса (COVID-19)», — говорится в заявлении.

Алжирские власти призвал граждан соблюдать гигиену, носить маски и соблюдать дистанцию, а также быть бдительными, в особенности в дни грядущего мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 27 357, в том числе 18 471 случай выздоровления и 1155 летальных исходов.