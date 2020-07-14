Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Алжире превысило 20 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно заявлению министерства, за минувшие сутки в стране выявлены рекордные 527 новых случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Алжире достигло 20 216, выздоровели 14 295 человек, скончались 1 028.

На прошлой неделе алжирские власти запретили передвижение между 29 из 48 провинций страны в связи с наблюдающимся приростом числа зараженных.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.