Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в городе Хувер. По данным полиции, инцидент произошел в торговом центре Rivershase Galleria в 15.18 (23.18 мск). Сколько было стрелявших, неизвестно. Ведется расследование.

«Срочно: к сожалению, восьмилетний ребенок был убит ранее сегодня в Galleria. Мы будем неустанно работать, чтобы привлечь ответственных лиц к ответственности. Расследование продолжается», — говорится в сообщении полиции в Twitter.