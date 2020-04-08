Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) дала рекомендации торговым сетям по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2. В частности, предлагается выделить отдельные часы посещения магазинов разными категориями граждан (пенсионеры, родители с детьми) с приоритетным обслуживанием, а также управлять потоком покупателей на входе в магазин. С меморандумом, подписанным компаниями-членами АКОРТ, ознакомились «Известия».

Рекомендации относятся прежде всего к тем торговым объектам с небольшой площадью, где требуется особое внимание к соблюдению социальной дистанции.

В соответствии с документом, владельцы магазинов должны в установленные для этого часы проводить регулярную дезинфекцию помещений и всех предметов, к которым часто прикасаются покупатели.

Кроме этого, в торговых объектах должны быть нанесены разметки для соблюдения покупателями дистанции в 1,5 м, а продавцы должны использовать средства индивидуальной защиты и, по возможности — защитные экраны и щитки у касс.

Также меморандум предписывает регулярный контроль состояния здоровья сотрудников и всестороннее информирование покупателей о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Приморском крае по указанию губернатора региона Олега Кожемяко в рамках борьбы с коронавирусом вводятся санитарные часы для обработки помещений магазинов. На время санитарной обработки магазины должны быть закрыты.

По последним данным, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494.

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