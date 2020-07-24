Торжественное богослужение транслировалось на больших экранах, установленных на площади около собора. Перед началом молитвы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху».

«Прими, Аллах усилия всех, в первую очередь нашего президента, в дар то, что Айя-София стала мечетью. Мы все вместе радуемся этому превращению», – сказал глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, который вел богослужение.

В связи с открытием собора как мечети в Турции предприняли повышенные меры безопасности. В частности, были задействованы около 17 тысяч полицейских, на крышах близлежащих зданий дежурили спецназовцы, а над районом Айя-Софии барражировали несколько вертолетов.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Храм Святой Софии – Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее радио Sputnik сообщало, что СМИ сообщили о реакции президента США Дональда Трампа на превращение собора Святой Софии в мечеть.

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