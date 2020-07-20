Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 720 тысяч, выздоровели свыше 382 тысяч ранее заразившихся, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за все время коронавирусом на Африканском континенте заразились 721 187 человек, после заражения выздоровели более 382 тысяч человек. Сообщается, что в Африке скончались 15 166 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения выявили в ЮАР (364 328), Египте (87 775), Нигерии (36 663) и Гане (27 667). Больше всего летальных исходов зафиксировали в ЮАР (5 003), Египте (4 302) и Алжире (1 078).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.