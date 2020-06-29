Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 380 тысяч, более 9,5 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 380 207, скончались 9 552 человека с подтвержденным коронавирусом.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (138 134) и Египте (63 923). Больше всего летальных исходов зафиксировали в Египте (2 708), ЮАР (2 456) и Алжире (897).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.