Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 330 тысяч, более 8 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 332 820, скончались 8733 человек с подтвержденным коронавирусом.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (111 796) и Египте (58 141). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2365), ЮАР (2205) и Алжире (869).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.