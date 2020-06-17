Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 256 тысяч, свыше 6,8 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество случаев заражения на африканском континенте составляет 256 504, скончались 6 858 человек с подтвержденным коронавирусом.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (76 334) и Египте (46 289). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (1 672), ЮАР (1625) и Алжире (788).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.