Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 256 тысяч, свыше 6,8 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения на африканском континенте составляет 256 504, скончались 6 858 человек с подтвержденным коронавирусом.
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (76 334) и Египте (46 289). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (1 672), ЮАР (1625) и Алжире (788).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.