Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 282 тысячи, свыше 7,5 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество случаев заражения на Африканском континенте составляет 282 916, скончались 7570 человек с подтвержденным коронавирусом.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (87 715) и Египте (50 437). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (1938), ЮАР (1831) и Алжире (825).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

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