Десять человек погибли, 15 получили ранения в результате взрыва на животноводческом рынке в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил Mpravda.com местный источник.

По словам источника, самодельное взрывное устройство сработало в районе Сангин, где действует движение «Талибан».

Представитель талибов Забиулла Муджахид отрицает, что сработала бомба. По его словам, солдаты произвели минометный обстрел на рынке, в результате чего несколько мирных жителей погибли и получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация,запрещенная в России