Трое полицейских погибли и трое получили ранения в результате взрыва придорожной мины в западной афганской провинции Герат, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора округа Кохсан.

По словам губернатора Аминуллы Хафтбала, инцидент произошел в субботу утром в округе Кохсан. Взрыв случился на шоссе, которое ведет из города Герат в населенный пункт Ислам-Кала.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России