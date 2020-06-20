Три представителя сил безопасности погибли и трое получили ранения в результате взрыва придорожной мины в западной афганской провинции Герат, сообщает телеканал Tolo News.

Представитель полиции провинции Атикулла Васиик заявил каналу, что инцидент произошел на шоссе, которое ведет из города Герат в населенный пункт Ислам-Кала.

При этом представитель правительства Герата сообщил агентству Синьхуа, что за нападением стоят представители радикального движения «Талибан». Талибы пока не взяли на себя ответственность, добавляет агентство.