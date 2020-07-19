Пять силовиков погибли, еще четыре получили ранения при взрыве двух придорожных бомб в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News.

Согласно телеканалу, один из инцидентов произошел в округе Суроби в провинции Пактика утром в воскресенье. В результате взрыва погиб глава местной полиции и трое его сослуживцев.

Второй инцидент произошел в районе Шахр-е-Сафа в провинции Забуль на юге Афганистана. В результате взрыва придорожной бомбы подорвалась полицейская машина, погиб глава местной полиции, четверо других полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.