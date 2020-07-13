Группа вооруженных людей открыла стрельбу в мечети в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, по меньшей мере три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на религиозного деятеля Мохаммада Эсмаила.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник во время вечерней молитвы в мечети города Меймене, который является центром провинции Фарьяб.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России