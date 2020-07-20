По меньшей мере восемь военных погибли, еще девять получили ранения при подрыве начиненного взрывчаткой грузовика в афганской провинции Вардак, сообщает министерство обороны страны.

«Сегодня днем террорист-смертник подорвал грузовик с взрывчаткой рядом с колонной автомобилей военнослужащих в районе Сайед Абад. К сожалению, в результате этой террористической атаки погибли восемь военнослужащих, еще девять получили ранения», — говорится в заявлении министерства обороны в Facebook.

В своем заявлении министерство выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла ответственность за взрыв.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России