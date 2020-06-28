По меньшей мере шесть сотрудников национальных сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в органах безопасности.

Согласно источнику, талибы совершили в ночь с субботы на воскресенье нападение на контрольно-пропускные пункты в округе Имам Сахиб, в результате погибли пятеро военных и один полицейский.

Источник также подчеркнул, что четверо талибов были ликвидированы, еще двое были ранены.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Запрещенная в России террористическая группировка.