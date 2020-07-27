Пилот погиб в результате крушения вертолета Black Hawk («Черный ястреб») в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник.

Ранее официальный представитель губернатора провинции Омар Звак сообщал Mpravda.com, что вертолет совершил вынужденную посадку, двое военнослужащих армии Афганистана получили ранения.

По данным источника телеканала, другие члены экипажа выжили в результате происшествия, их число не уточняется. Как отмечает собеседник телеканала, вертолет был сбит. Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в структурах безопасности ранее сообщал, что вертолет перевозил раненых и был вынужден сесть, когда его атаковали боевики.