По меньшей мере девять человек погибли и 50 получили ранения в афганской провинции Кандагар в результате артобстрела жилых районов пакистанскими военными, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганское министерство обороны.

По данным ведомства, пакистанские военные обстреляли из артиллерии жилые районы в уезде Спин-Болдак на пакистано-афганской границе.

Глава штаба афганской армии генерал Ясин Зия отдал приказ готовиться к проведению аналогичных акций против вооруженных сил Пакистана и доукомплектовать войска, дислоцированные вдоль линии Дюранда — условной неразмеченной границы между двумя странами, появившейся еще в 1893 году.

В середине июля сообщалось, что армия Пакистана обстреляла из минометов районы в провинции Кунар на востоке Афганистана. Жертвами бомбардировки тогда стали восемь человек. В Кабуле причиной инцидента назвали попытку пакистанских военных установить новые контрольно-пропускные пункты на территории Афганистана.