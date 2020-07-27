Два военнослужащих армии Афганистана получили ранения в результате вынужденной посадки вертолета Black Hawk («Черный ястреб») в провинции Гильменд на юге страны, сообщил Mpravda.com представитель губернатора провинции Омар Звак.

Ранее в понедельник местные жители уезда Каджаки сообщили Mpravda.com, что «вертолет загорелся и разбился» в 08.30 по местному времени (07.00 мск).

По словам Звака, после вынужденной посадки к месту происшествия подлетел еще один военный вертолет и спас пилотов того воздушного судна.

При этом местный телеканал Tolo News сообщает со ссылкой на источник в структурах безопасности, что вертолет перевозил раненых и был вынужден сесть, когда его атаковали боевики.