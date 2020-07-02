Два сотрудника пограничной полиции погибли и еще девять пострадали в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан» на контрольно-пропускные пункты в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

«Два военнослужащих были убиты, еще девять получили ранения при атаке талибов на (два) КПП … в провинции Нангархар в районе 02.00 по местному времени (00.30 мск четверга)», — сообщил Mpravda.com представитель губернатора провинции. Он добавил, что боевики также понесли большие потери, но не назвал конкретных цифр.

По данным телеканала 1TV, в ходе столкновения были убиты 10 боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.