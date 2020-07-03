Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 32 тысячи, более 800 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее число заражений достигло 32 324, скончались 819 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Как сообщает министерство здравоохранения, за последние сутки медики выявили 302 новых случая заражения и 12 летальных исходов.

Отмечается, что число выздоровевших после заражения достигло 17 331, что превышает количество активных случаев – 14 171.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.