Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Афганистане превысило 30 тысяч, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за все время коронавирусом в Афганистане заразились 30 175 человек.

За последние 24 часа медики зарегистрировали 460 новых случаев заражения и 36 летальных исходов. Число выздоровевших за сутки составило 305 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.