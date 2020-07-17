Двенадцать афганских военнослужащих погибли в результате ожесточенных столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» в восточной провинции Логар, сообщил в пятницу представитель полиции провинции.

По словам Шапура Ахмадзая, инцидент произошел в четверг вечером, когда боевики напали на посты безопасности в участке Ахмадзай Кала района Мохаммад Агаи.

В ходе последовавших столкновений были убиты шесть военнослужащих Афганских национальных сил безопасности, один сотрудник Афганской национальной полиции (ANP), два солдата из общественных мятежных сил и три солдата Афганского национального управления безопасности (NDS). Двое других были ранены. Кроме того, сообщается, что были ликвидированы 10 боевиков «Талибана».

Местный источник в органах безопасности, в свою очередь, сообщил Mpravda.com, что в ходе столкновений погибли пять местных полицейских, один сотрудник национальной полиции и три военнослужащих Национального управления безопасности.