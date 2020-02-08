В ночь на воскресенье, 9 февраля, в столичных аэропортах было задержано и отменено 22 рейса. Информационные данные приводит сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 1:00 мск, во Внуково было задержано семь рейсов и три отменено, в Домодедово — четыре рейса задержано, еще три отменено, а в Шереметьево было задержано пять рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов не называются.

Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

19 января 2020 года почти на 17 часов был задержан рейс, следующий из Томска в Утапао (Паттайя). Задержка была вызвана поздним вылетом самолета из Тайланда.