Все новости на карте

Правительство РФ поручило Минтрансу и Рсавиации с 26 марта организовать обязательный досмотр всех пассажиров, прибывающих из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Речь идёт не только о досмотре, но и обязательном замере температуры тела и заборе биологического материала на выявление возможного заболевания. При этом каждому пассажиру будет вручено постановление Главного санитарного врача страны, обязывающее находиться дома в режиме самоизоляции в ближайшие 14 дней.

«Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, направлять в медицинские организациив целях динамического наблюдения за ними», — говорится в поручении.

В этом же документе, как ранее сообщал «Рамблер», правительство рекомендовало регионам приостановить работу торгово-развлекательных центров и кинотеатров. Также в кабмине настаивают распространить запрет на курение кальянов в заведениях общепита.

Видео дня. Туалетную бумагу надо?