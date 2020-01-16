В екатеринбургском аэропорту Кольцово вернули курительные комнаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
В авиаучреждении теперь действуют четыре курилки: две из них расположены в терминале международных авиалиний, ещё две — в терминале внутренних аваалиний.
Курительные комнаты соответствуют всем требованиям законодательства. Курилки открыли в залах ожидания и в бизнес-залах.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении курилок в российские аэропорты. Комнаты доступны для пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс или путешествующих транзитом.
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