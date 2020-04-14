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Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Адыгее, это 46-летний мужчина, который долгое время находился на аппарате ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

«Это наш пациент, который в тяжелом состоянии находился в республиканской больнице. Ему 46 лет. Он находился длительно на искусственной вентиляции легких. В воскресенье поздно вечером его перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Но на фоне прогрессирующего ухудшения его состояния, к сожалению, зафиксирована его смерть. Выражаем соболезнования его родным и близким… Все, что возможно, медики сделали», — сообщил в эфире ВГТРК «Адыгея» Меретуков.

Министр также рассказал еще об одном "тяжелом" пациенте. Это дальнобойщик, который вернулся из Москвы и обратился к врачам. Изначально он отказался от госпитализации, после чего попал в больницу на "скорой" "в запущенном состоянии".

Всего в Адыгее подтверждено 27 случаев заболевания COVID-19, из них шесть человек выздоровели и были выписаны.

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