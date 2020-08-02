В Минздраве Абхазии заявили об опасениях из-за возможного роста числа инфицированных коронавирусом из-за открытия границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в фейсбуке со ссылкой на замглавы министерства Алхаса Конджарию.

По словам замминистра здравоохранения, еще до открытия российско-абхазской границы в республике зафиксировали вспышку COVID-19. Больницы, подчеркнул он, уже начинают заполняться местными жителями, поэтому стране будет трудно справиться с наплывом иностранных граждан.

«Прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще. <…> Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», — пояснил Коджария.

Также член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести на границе республики с Россией ограничения.

С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ. По информации оперштаба республики за первые сутки российско-абхазскую границу пересекли порядка семи с половиной тысяч человек.