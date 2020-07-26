Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Абхазии, смерть наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

«В ночь на воскресенье, 26 июля, в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведённый накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, несмотря на полный объем квалифицированной медицинской помощи, смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 55, выздоровевших — 37. Двое скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.