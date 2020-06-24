Велопробег «Спасибо за Победу», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Абхазии, передает корреспондент Mpravda.com.

Мероприятие стартовало от «Дома Москвы» в Сухуме. Помимо жителей республики в нем приняли участие представители посольства РФ в Абхазии, представительства Россотрудничества и Координационного союза организаций русских соотечественников.

Участники акции проехали до братской могилы в поселке Гулрыпш, где почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Более 17 тысяч человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.