Более 3 тысяч российских военных в Абхазии привлечены к внезапной проверке боевой готовности, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В ходе выполнения задач к проверке боевой готовности привлечено свыше 3 тысяч военнослужащих базы, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», гаубицы Д-30, САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», минометные установки «Сани», расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мотострелки, артиллеристы, танкисты, а также подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты военной базы РФ по тревоге выдвинулись в районы формирования колонн, откуда им предстоит совершить марши на полигоны.

«Мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности», — отмечают в пресс-службе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.