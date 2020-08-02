Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести на границе республики с РФ ограничительные меры, сообщает пресс-служба абхазского Минздрава по итогам экстренного совещания медиков и членов оперштаба, посвящённого эпидемиологической обстановке, связанной с открытием абхазо-российской границы.

С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ. По информации оперштаба республики за первые сутки границу РФ с Абхазией пересекли порядка семи с половиной тысяч человек.

«Член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры», — говорится в сообщении.

В ходе совещания обсуждался план дальнейших действий, в связи возможным ростом числа инфицированных COVID-19, чтобы оперативно оказывать помощь пациентам и минимизировать риски для медперсонала. По результатам совещания будет принято обращение к населению Абхазии.

Ранее сообщалось, что россиян, заразившихся COVID-19 в Абхазии, будут лечить в РФ, но при этом им будет оказана первая медицинская помощь.