Парламент и МИД Абхазии раскритиковали предложение партии «За правду», лидером которой является российский писатель Захар Прилепин, о проведении референдума по вопросу включения республики в состав России.

Ранее партия «За правду» заявила о необходимости проведения референдумов о присоединении к России Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ.

«Представление данной предвыборной программы российской политической партии побуждает нас публично призвать лидеров партий и общественных движений внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения», — считают в МИД республики.

В парламенте заявили, что подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению добрососедских и дружеских отношений между двумя странами.

МИД в свою очередь напомнил, что с 1993 года республика является суверенным, независимым государством, статус которого закреплен в конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости.

«При этом Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.