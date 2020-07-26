Более 2,5 миллиона патронов разного калибра обнаружено на территории одного из предприятий Сухума, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

«На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами. Общее количество изъятых боеприпасов 2 миллиона 637 тысяч 430 патронов калибра 7,62 мм, 5,45 мм и 5,56 мм», — говорится в сообщении.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и отправлены на исследования в экспертно-криминалистический центр Абхазии. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.