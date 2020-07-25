Еще у семи человек в Абхазии выявлен COVID-19, таким образом число случаев заболевания этой инфекцией в республике достигло 55, сообщает в субботу оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

«За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 115 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у семи человек. Обследование всех контактных лиц продолжается», — говорится в сообщении.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 55, выздоровевших — 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.