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Два врача абаканской городской больницы заразились COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Еще у восьми жителей Хакасии лабораторно подтвердился диагноз COVID-19. Четыре случая зарегистрированы в Абакане, еще три — в Саяногорске, один случай зафиксирован в Ширинском районе. Все инфицированные имели контакты с ранее заболевшими. Двое из них — это сотрудники абаканской городской больницы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего в республике зафиксированы с начала пандемии 184 случая заболевания коронавирусом. Пятнадцать человек, перенесших COVID-19, выздоровели. Пять пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались. У всех были сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Явился ли коронавирус причиной их смерти, устанавливает экспертиза.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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