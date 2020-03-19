Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели в 80 из 85 регионов России, сообщат в четверг, 19 марта, ТАСС.

На режим к 19 марта перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. Также он введен, в том числе, в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Режим повышенной готовности пока не введен в Орловской, Тверской областях, а также в трех из семи регионов Северного Кавказа: в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Режим подразумевает ограничения на проведение всех массовых мероприятий, а также числа их участников. Кроме того, жителям региона рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодатели не должны не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения.

В этот же день Роспотребнадзор опубликовал поручение главам регионов ввести режим повышенной готовности. Также говорилось о необходимости двухнедельной изоляции всех прибывающих на территорию России.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы было предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек. В школах и вузах введено свободное посещение.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти пациентки московской больницы. Однако позднее оперативный штаб уточнил, что причиной гибели стал оторвавшийся тромб.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 220 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 8 999 человек.