В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России. Об этом сообщает на сайте ведомства.

За шестую неделю 2020 года в России продолжилось географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, першение недельных эпидпорогов было отмечено в 37 субъектах РФ и девяти центральных региональных городах.

Уточняется, что чаще всего болеют дети 7-14 лет и взрослое население. Среди вирусов наиболее часто встречается вирус гриппа В.

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