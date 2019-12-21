Молитвенные стояния «За семью» пройдут в 30 городах России в субботу с участием православных, родительских и патриотических организаций: в Москве молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах, сообщили РИА Новости координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

По его словам, участники молебнов выступают против законопроекта о домашнем насилии.

Молебен состоится по инициативе таких организаций, как Ассоциации родительских комитетов и сообществ, общественного движения «За жизнь», фонда наследия Петра Столыпина, общественной организации «Много деток хорошо», движения возрождения Спасо-Андроникова монастыря, общественного движения «Сорок Сороков.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал опасными тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь извне. 29 ноября на сайте Совфеда опубликовали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно документу, суд может запретить виновному контактировать со своей жертвой и обязать его покинуть общее жилье, что жертвам насилия окажут помощь, будут проводить работу по правовому просвещению.

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