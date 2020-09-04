Россия примет чемпионат мира по стрелковому спорту 2022 года. Как сообщает пресс-служба национального Стрелкового союза (ССР), соответствующее решение было принято 3 сентября на заседании исполкома Международной федерации стрелкового спорта (ISSF).

«Это историческое решение для российского спорта, поскольку ранее в нашей стране не проводились соревнования такого масштаба по одному из самых медалеемких олимпийских видов спорта», — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в Дмитровском районе Московской области на спортивно-стрелковом комплексе «Лисья Нора». В них примут участие около 1500 спортсменов, которые разыграют более 70 комплектов наград, 15 из которых — в олимпийских упражнениях.

По итогам каждого из олимпийских упражнений будут разыграны первые лицензии на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже.

World Championships 2021-2024 will be held on five continentshttps://t.co/c8VWZVm5A9 pic.twitter.com/emPOIfH27u — ISSF (@ISSF_Shooting) September 3, 2020

В 2017 году Россия принимала чемпионат мира по стендовой стрельбе, в 2010 и 2014 году на территории страны прошли чемпионаты Европы по стендовой стрельбе и стрельбе из пневматического оружия.