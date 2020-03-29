Autohome

В последний раз прототип нового Mitsubishi Pajero под названием GC-PHEV засветился ещё в 2013 году на Токийском мотор-шоу. С тех пор о модели официально практически не вспоминали. Концепт Mitsubishi GC-PHEV 7-летней давности был оснащен подзаряжаемой системой гибридного привода на базе 3,0-литрового V6 с турбонаддувом и электродвигателя в сочетании с 8-ступенчатой автоматической КПП. Совокупная мощность — 340 л.с., запас хода на электротяге — 40 км.

«Следующая генерация Mitsubishi Pajero лишится рамы и будет построена на современной модульной платформе. В разработке внедорожника принимают участие специалисты Nissan. По предварительным данным, «японцы» выпустят трехрядный полноразмерный кроссовер, который в модельном ряду встанет на ступень выше актуального Outlander», — пишет издание «Новые автомобили».

Эксперты уверены, что новинка станет «клоном» нового Pathfinder. Впрочем, официальные представители компании Mitsubishi подчеркнули, что на новой «тележке» могут создаваться SUV различных классов.

Ожидается, что Mitsubishi Pajero пятого поколения также получит гибридный силовой агрегат, но на этот раз от Outlander PHEV, включающий 2,4-литровый 128-сильный «атмосферник» и два электромотора на передней и задней оси с отдачей 82 и 95 л.с. соответственно. Новинку представят в 2021 году, а в продажу автомобиль выйдет в 2022-ом.

Напомним, последняя партия «старых» Mitsubishi Pajero Final Edition, состоящая из 500 машин, была ввезена на российский рынок в ноябре 2019 года. Больше поставок в РФ не планируется.

Под капотом внедорожника в «финальной» версии установлен бензиновый двигатель V6 объемом 3,0 литра, обеспечивающий отдачу в 174 л.с. и 255 Нм. Мотор работает в паре с 5АКПП. Привод — полный с блокировкой заднего дифференциала. Предусмотрено несколько режимов работы 4WD (2H, 4H или 4HLc) для различных условий езды. Цена — от 2 819 000 рублей.