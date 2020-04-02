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В рамках борьбы со вспышкой коронавируса в России будет объявлена нерабочей и следующая неделя. Об этом сообщил спецкорр «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже о дистанционном совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, прошедшем 1 апреля.

На этом заседании члены правительства отчитались о выполнении мер по сокращению распространения коронавируса в России.

«По информации «Коммерсанта», следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», — сообщил Колесников.

При этом, на какой срок продлят ограничительные меры, журналист не уточнил.

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