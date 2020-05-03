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Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов призвал принять более жесткие карантинные меры в связи с коронавирусом. Кроме того, он считает, что наказание за нарушение этих мер должно быть более суровым. Врач также объяснил, на что нужно смотреть при оценке статистики по заболеваемости.

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает ТАСС.

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — подчеркнул специалист.

По мнению Бойцова, основная причина роста выявленных случаев коронавируса — увеличение количества тестов. Развивается эпидемический процесс в регионах страны, добавил он, но при этом нельзя исключить рост числа случаев «как следствие недостаточной дисциплинированности граждан».

Он добавил, что при оценке статистики надо ориентироваться на количество ежесуточно госпитализируемых. В Москве, отметил кардиолог, их число «меняется незначительно». Бойцов убежден, что если российские граждане будут игнорировать режим самоизоляции — ситуация с коронавирусом в стране может пойти по «негативному сценарию», возрастет число смертей от COVID-19 в связи с перегрузкой системы здравоохранения.

Он полагает, что главные потенциальные жертвы — люди из групп риска. Нарушают же самоизоляцию в основном «лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как и у всех уровнем риска инфицирования».

В конце апреля завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава Александр Чучалин выразил мнение, что пандемия коронавируса может закончиться в России в середине июня.

«SARS (атипичная пневмония. — «Газета.Ru») 2002 года сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS (Ближневосточный респираторный синдром) в 2013 году — три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — заявил академик РАМН.

По словам Чучалина, у заболеваний, вызываемых коронавирусами разных типов, есть некий определенный цикл. Поскольку в РФ распространение COVID-19 началось в марте, то оттуда и стоит вести отсчет, добавил один из ведущих российских пульмонологов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что не стоит ждать одномоментного окончания пандемии. «Ситуация не закончится в одно прекрасное утро», — сообщила главный санитарный врач РФ. Поэтому, добавила Попова, российским гражданам необходимо научиться жить и работать в новых условиях.

Вакцину от COVID-19 в нашей стране должны создать до конца 2020 года, заявлял ранее замглавы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов. На данный момент ее активно пытаются разработать во многих странах — над ее созданием трудятся ведущие институты, у которых имеется большой опыт в разработке вакцин, рассказал Чуланов.

«Я почти уверен, что к осени этого года уже точно будет не один прототип вакцины», — отметил врач. По его мнению, ее даже успеют проверить в лабораторных испытаниях и, вероятно, на добровольцах.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в начале апреля говорил, что точный прогноз развития ситуации с коронавирусом дать нельзя.

«Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — сказал глава Минздрава РФ.

2 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он отметил, что вирусологи считают пик пандемии коронавируса «по-прежнему не пройденным». «В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», — заявил российский лидер. Он также призвал граждан России «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких».

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