По словам Александра Королева, отношения с его бывшей тещей, актрисой Людмилой Гурченко, были напряженными и она его недолюбливала. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде». Александр Королев рассказал, что первые несколько лет после их с свадьбы с дочерью Людмилы Гурченко Марией все было хорошо, однако потом начались проблемы.

«Мне лично ни из одной поездки ничего не привезла никогда. Раз она вообще забыла про мой день рождения. Меня это обидело. (…) Отношения с Людмилой Марковной обострились, когда я в 1985 году попросил помочь установить домашний телефон. В ответ она назвала меня дерьмом. Ужасно обидела», — рассказал Королев.

По его словам, он больше старался ничего не просить у знаменитой родственницы и гордился, что сам обеспечивает семью.

«Если готов унижаться, получать оскорбления и ломать себя — тогда можно было к ней обратиться. Я старался этого не делать», — заявил он.

Александр Королев также высказался по поводу ситуации с дочерью, попытавшейся у него отсудить доставшуюся после смерти жены квартиру.

«Если бы ваш ребенок на вас в суд подал, как бы вы к нему относились?! В общем, все грустно. Потерять всех, кроме внучки, тяжело. Родственников не осталось», — отметил он.

«Рамблер» писал, что ранее внучка Людмилы Гурченко Елена Королева в программе «Пусть говорят» заявила, что ее отец Александр Королев никакого отношения к звёздной фамилии не имеет. Кроме того, мужчину обвинили в том, что он никогда не заботился о своей дочери, а после кончины дочери Гурченко Марии быстро нашел себе новую пассию.

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