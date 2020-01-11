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Уволенную за драку с грабителем продавщицу позвали в UFC

14:12 11/01/2020

Руководитель UFC Дэйна Уайт обратился к гавайской продавщице Саммер Тапаса-Сатарак, которая силой остановила грабителя и лишилась работы. Он позвал ее на встречу, чтобы дать билеты на поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне, а также предложить сотрудничество, говорится в посте Уайта в Instagram.

«Я хочу, чтобы она работала на меня», – сообщил глава UFC. При этом Уайт обратился к руководству магазина, уволившего женщину, сказав, что «надо было оставить ее у себя». По словам Уайта, он уже переговорил с Тапасой по телефону. «У нее невероятная личность! Это моя девушка», – убежден он.

Инцидент в гавайском магазине электроники BestBuy произошел в декабре. Продавщица силой остановила мужчину, который пытался вынести из магазина товар, не заплатив, но позднее была уволена за нарушение правил компании. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как ожесточенная схватка приводит к тому, что девушка и мужчина оказываются на полу, а вор в какой-то момент пытается натянуть футболку.

View this post on Instagram This is Summer Tapasa-Sataraka. She stopped this punk from getting away with stealing from BestBuy in Hawaii. She got fired for this. Flying her in this weekend and giving her tickets to the McGregor vs Cowboy fight. I WANT HER TO WORK FOR ME! Get ready for the best weekend of your life Summer A post shared by Dana White (@danawhite) on Jan 10, 2020 at 1:55pm PST



