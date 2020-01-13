Главный редактор газеты «Урюпинская правда» (Волгоградская область) Ольга Шушлебина, уволенная местной администрацией в декабре, заключила с мэром города Юрием Хорошеньковым мировое соглашение. В понедельник, 13 января, она снова приступила к работе.

Шушлебина рассказала ТАСС, что 17 января суд должен утвердить мировое соглашение и прекратить следствие по делу. Она подчеркнула, что настроена на работу и уверена, что городская администрация также хочет конструктивного сотрудничества.

9 января СМИ сообщили, что Шушлебину уволили с должности из-за неверной расстановки фото к материалу: портрет федерального политика стоял ниже портрета местного депутата. Руководители муниципальных СМИ региона написали в областную администрацию обращение в защиту коллеги.

При этом официально повод не назывался, женщину освободили от обязанностей по ст. 278 Трудового кодекса, которая позволяет не уточнять причины. Однако ее применение было неправомерно из-за участия газеты в предвыборной кампании (по закону после этого сотрудников нельзя увольнять таким образом год) и из-за предпенсионного возраста редактора.

10 января Шушлебина рассказала о заключении мирового соглашения с Хорошеньковым, напоминает «Газета.ру».