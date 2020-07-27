В домашнем матче 36-го тура футбольного чемпионата Италии туринский клуб со счетом 2:0 переиграл «Сампдорию» благодаря голам Криштиану Роналду (45+7′) и Федерико Бернардески (67′). Эта победа гарантировала «Ювентусу» титул за два тура до окончания турнира.

«Ювентус» стал чемпионом девятый раз подряд и 36-й в истории. Это самый титулованный клуб в итальянском футболе. Туринцев привел к чемпионству Маурицио Сарри, который возглавил команду перед началом сезона. 61-летний специалист стал самым возрастным тренером, завоевавшим «скудетто».

«Изначально побеждать трудно, но еще сложнее продолжать побеждать стабильно на длинной дистанции, потому что принимать что-то как должное в спорте — большая ложь, — приводит слова Сарри Football Italia. — Это не было похоже на прогулку в парке. Это было долго, трудно, напряженно, и этот состав заслуживает большого уважения за то, что он продолжал находить стимулы и демонстрировал решимость продолжать идти вперед».

We. Are. #Stron9er. 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

CAMPIONI D'ITALIA 2019/20 🇮🇹⚫️⚪️ #LiveAhead — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 26, 2020

Лучшим бомбардиром «Ювентуса» в чемпионате является Криштиану Роналду (31 гол), в списке снайперов Серии А он располагается на втором месте вслед за форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле (34 гола).