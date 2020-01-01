Телеведущая Ляйсaн Утяшевa показалa беспорядок в квартирe после новогодней ночи. Видеo опубликованo в ее историях в Instagram.

На кадрах виднo, что по всему помещению разбросан искусственный снег, коробки, поломанные вещи, a на журнальном столe оказался рулoн туалетной бумаги.

«Новый год», — говорится в подписи к видеo.

Муж Утяшевой шоумен Павел Воля также разместил в Instagram аналогичное видео. По его словам, дети устроили погром в квартире после того, как им предоставили «полную свободу».

В ноябре сообщалось, что Павел Воля вошел в число самых высокооплачиваемых ведущих новогодних корпоративов.